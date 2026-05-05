В этом году к занятиям спортом планируется привлечь около 100 тысяч дончан

Около 100 тыс. жителей Ростовской области в этом году планируется привлечь к занятиям физкультурой и спортом, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Такие показатели помогут в достижении целей госпрограммы «Спорт России».
За последние 10 лет в регионе число систематически занимающихся спортом выросло почти в два раза. Ежегодно на Дону проводят свыше 16 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий, включая областные спартакиады и фестивали ГТО. Они охватывают все возрастные группы — от школьников до пенсионеров.
Особое внимание уделяется детским проектам: школьные и дворовые лиги по игровым видам спорта ежегодно собирают более 130 тыс. участников. Кроме того, на официальном портале комплекса ГТО зарегистрировано около 134 тыс. жителей области.
Для вовлечения людей в занятия спортом в регионе возводят спортивную инфраструктуру. Так, губернатор Юрий Слюсарь отметил, что в этом году важно соблюсти сроки создания малых спортплощадок для сдачи норм ГТО в 12 муниципалитетах, а также своевременно завершить строительство «умных» спортплощадок в Ростове-на-Дону, Гукове и Каменске-Шахтинском.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.