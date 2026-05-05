Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву ко Дню Победы

Пассажирам старше 18 лет предлагают протестировать сервис, позволяющий подтверждать личность без предъявления бумажных документов. Такой вид идентификации доступен тем, кто при покупке билета указал данные паспорта и дал согласие на доступ РЖД к биометрии. Также необходима регистрация в Единой биометрической системе и на портале «Госуслуги».