Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву ко Дню Победы

Нижегородцы смогут отправиться в Москву на десятивагонной «Ласточке» во вторые майские праздники. Сдвоенный состав скоростного поезда запустят на ГЖД в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Из Москвы поезд отправится в Нижний Новгород 8 мая в 21:15. Обратный рейс из столицы ПФО запланирован на 11 мая в 04:32.
Пассажирам старше 18 лет предлагают протестировать сервис, позволяющий подтверждать личность без предъявления бумажных документов. Такой вид идентификации доступен тем, кто при покупке билета указал данные паспорта и дал согласие на доступ РЖД к биометрии. Также необходима регистрация в Единой биометрической системе и на портале «Госуслуги».
Напомним, что с апреля в Нижегородской области курсируют дачные электрички.