Сдвоенную «Ласточку» запустят из Нижнего Новгорода в Москву ко Дню Победы

Количество вагонов скоростного поезда увеличат до десяти.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы смогут отправиться в Москву на десятивагонной «Ласточке» во вторые майские праздники. Сдвоенный состав скоростного поезда запустят на ГЖД в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Из Москвы поезд отправится в Нижний Новгород 8 мая в 21:15. Обратный рейс из столицы ПФО запланирован на 11 мая в 04:32.

Пассажирам старше 18 лет предлагают протестировать сервис, позволяющий подтверждать личность без предъявления бумажных документов. Такой вид идентификации доступен тем, кто при покупке билета указал данные паспорта и дал согласие на доступ РЖД к биометрии. Также необходима регистрация в Единой биометрической системе и на портале «Госуслуги».

Напомним, что с апреля в Нижегородской области курсируют дачные электрички.