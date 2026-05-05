Нижегородцам показали процесс строительства метро на улице Горького

Строители Нижнего Новгорода подошли к завершению ключевой стадии работ по созданию бетонного основания, предназначенного для установки тоннелепроходческой техники. Согласно информации, распространенной Telegram-каналом «МетроНН», этот значимый этап выполнен.
Проведение строительных мероприятий осуществлялось непосредственно позади конечных путей станции метрополитена «Горьковская». Накануне на строительной площадке наблюдалась непрерывная подача бетонной смеси в заранее подготовленную металлическую опалубку. В общей сложности было использовано 700 кубометров бетона, что эквивалентно более чем 70 грузовым автомобилям-бетоновозам.
Подготовительный период строительства продлился две недели. На территории площадью 70 на 21,6 метра специалисты осуществляли сборку арматурной решетки, для которой потребовалось 123 тонны металлопроката.
По достижении бетоном требуемой степени прочности, на данном участке приступят к установке направляющих рельсов и опор, необходимых для работы тоннелепроходческих машин.
