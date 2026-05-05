Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ввоз партии зараженных вредителем импортных роз пресекли в Краснодаре

Россельхознадзор Кубани изъял почти 34 тысячи роз из-за наличия карантинного вредителя.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время карантинного фитосанитарного контроля обнаружили вредителя в крупной партии импортных роз. В ходе проверки 33,9 тысяч срезанных цветов выявили наличие западного цветочного трипса, который является опасным карантинным вредителем для России.

Западный трипс способен поражать более 200 видов растений и является переносчиком различных болезней. Он опасен как для декоративных растений, так и для овощных культур.

«Высокая вредоносность западного цветочного трипса обусловлена высокой скоростью роста популяции, скрытым образом жизни и устойчивостью к применяемым пестицидам», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инспекторы подтвердили его наличие и жизнеспособность заключением Краснодарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Зараженную партию обработали для предотвращения распространения вредоносных организмов.