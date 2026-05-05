«Поезд здоровья» с бесплатными услугами отправится в мае в командировку по двум регионам Сибири

Майская командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет по станциям Кемеровской области, а также по западным округам Красноярского края.
Сначала передвижная поликлиника побывает на двух станциях в Кемеровской области:
14 мая — Кия-Шалтырь, 15 мая — Полуторник.
Затем состав переедет в Красноярский край и начнет работать в Шарыповском округе:
16 мая — Инголь, 17−19 мая — Дубинино, 20−22 мая — Шарыпово.
Завершится рабочая командировка Поезда здоровья в Назаровском округе:
23 мая — Красная Сопка, 24 мая — Глядень, 25−27 мая — Назарово.
Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.
Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.
Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).