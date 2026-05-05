Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поезд здоровья» с бесплатными услугами отправится в мае в командировку по двум регионам Сибири

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Майская командировка Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» пройдет по станциям Кемеровской области, а также по западным округам Красноярского края.

Сначала передвижная поликлиника побывает на двух станциях в Кемеровской области:

14 мая — Кия-Шалтырь, 15 мая — Полуторник.

Затем состав переедет в Красноярский край и начнет работать в Шарыповском округе:

16 мая — Инголь, 17−19 мая — Дубинино, 20−22 мая — Шарыпово.

Завершится рабочая командировка Поезда здоровья в Назаровском округе:

23 мая — Красная Сопка, 24 мая — Глядень, 25−27 мая — Назарово.

Жители регионов смогут получить консультации узких специалистов и пройти обследования на современном диагностическом оборудовании.

Помощь предоставляется бесплатно. При себе нужно иметь полис ОМС, паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее пройденных исследований.

Часы работы — с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).