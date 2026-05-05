В Нижегородской области в ночь на 6 мая будет виден яркий звездопад

Метеоры Майских Акварид отличаются яркостью и преимущественно белым цветом. Они оставляют за собой длинные светящиеся следы. Наиболее благоприятное время для наблюдения — предрассветные часы с 2 до 4 часов утра, когда радиант поднимается выше над горизонтом. В этот период количество падающих звёзд в небе может достигать до 40 в час.