В Нижегородской области в ночь на 6 мая будет виден яркий звездопад

В ночь на 6 мая жители Нижегородской области смогут наблюдать особенно красивое астрономическое явление — весенний звездопад Майские Аквариды. Это событие обещает стать захватывающим зрелищем для жителей города, особенно для тех, кто живёт на высоких этажах зданий, откуда открывается хороший вид на восточный или юго-восточный горизонт, сообщила ТАСС астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.
Майские Аквариды получили своё название от созвездия Водолей (Aquarius), в котором находится область вылета метеоров — радиант. Это ежегодный метеорный поток, вызванный прохождением Земли через пылевой след кометы Галлея. Его частицы, двигаясь по орбите кометы, попадают в атмосферу Земли на высоте около 100−120 километров и, входя в атмосферу, сгорают, создавая яркие светящиеся следы, которые мы воспринимаем как падающие звёзды.
В 2026 году активность Акварид приходится на период с 19 апреля по 28 мая, однако наибольшее количество метеоров можно увидеть в начале мая, а пик придётся на ночь с 5 на 6 мая.
Метеоры Майских Акварид отличаются яркостью и преимущественно белым цветом. Они оставляют за собой длинные светящиеся следы. Наиболее благоприятное время для наблюдения — предрассветные часы с 2 до 4 часов утра, когда радиант поднимается выше над горизонтом. В этот период количество падающих звёзд в небе может достигать до 40 в час.
Метеоры будут вылетать из области, расположенной низко над юго-восточным горизонтом, создавая впечатляющее зрелище. Для наблюдения не требуется специального оборудования — метеоры хорошо видны невооруженным глазом при ясном ночном небе и достаточной адаптации зрения.