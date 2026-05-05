В Петербурге запущен проект световых инсталляций к Году единства народов России

В Северной столице на брандмауэрах (глухих стенах) домов в вечерне-ночное время появились световые инсталляции, посвященные Году единства России. Каждая картина воспроизводит образ одного из народов. Об этом сообщили в Смольном.

Источник: Пресс-служба Смольного

Что касается костюмов, то они воссозданы по материалам коллекции Российского этнографического музея и относятся к XIX — началу XX века.

Среди представленных образов — саам в праздничном зимнем костюме, алеутский охотник в головном уборе из дерева, русская молодая женщина в костюме новобрачной из Тульской губернии, башкирка в нарядной одежде и головном уборе под названием кашмау (шапочка с лентой).

Световые проекции будут включаться до конца года вместе с уличным освещением на стенах домов по восьми адресам: поселок Шушары (Новгородский проспект, 10), Московский проспект, дом 91-А, Кондратьевский проспект, 14, набережная Обводного канала, 89, 8-я линия Васильевского острова, 85А, Шпалерная улица, 44Б, Большой проспект Васильевского острова, 70, Каменноостровский проспект, 26 −28.

Световые граффити на стенах петербургских домов уже стали традицией.