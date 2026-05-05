УФАС проверяет рекламу пермской стоматологии

Пермское управление ФАС начало разбирательство по факту возможного нарушения закона о рекламе. Поводом стала реклама стоматологических услуг, размещённая в соцсети «ВКонтакте» от ООО стоматология «Метелица».
В ведомство поступила жалоба на эту публикацию. В ходе проверки выяснилось, что в объявлении не было обязательного предупреждения о противопоказаниях, а также информации о необходимости консультации врача и изучения инструкции перед использованием медицинских услуг.
Такие требования прописаны в законе о рекламе для медицинской сферы.
Из-за отсутствия обязательной информации антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения и возбудила дело в отношении распространителя рекламы. В случае подтверждения нарушений клинике может грозить административное наказание.