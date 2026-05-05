На портале «Узнай Москву» появился маршрут к юбилею актера Клюквина

Маршрут к юбилею лауреата премии правительства России, народного артиста России Александра Клюквина опубликовали на портале «Узнай Москву», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Совершенствование подобных сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Во время прогулки москвичи и гости столицы узнают, какую роль в жизни Александра Клюквина сыграл Большой Златоустинский переулок, чем его в юные годы особенно привлекал “Детский мир” и почему Малый театр он считает своим вторым домом. Маршрут к его 70-летию — редкая возможность открыть для себя достопримечательности столицы через восприятие ведущего артиста Малого театра. Прогулка опубликована на портале “Узнай Москву”, для удобства пользователей все ее точки отмечены на интерактивной карте, а при желании о каждом объекте можно узнать подробнее, перейдя по встроенной ссылке на его страницу», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Первая точка маршрута — Большой Златоустинский переулок (бывший Большой Комсомольский). Александр Клюквин приезжал сюда еще ребенком погостить у бабушки. Следующее место — доходный дом Мишина на Мясницкой улице. Там в советские годы располагался магазин «Овощи-фрукты», куда актер часто ходил ради того, чтобы полюбоваться необычной витриной. Еще одним любимым местом юного Александра был магазин «Книжный мир» — ныне «Библио-Глобус», — где артист часто проводил время за изучением новых книг. Узнать подробнее о маршруте можно по ссылке.
