Волгоградский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Каштанка»

Волгоградский ТЮЗ представит 5 мая премьеру спектакля «Каштанка». Юным зрителям покажут историю о преданности и человечности по рассказу Чехова. Смотрите фоторепортаж с генерального прогона.
«Каштанка» в ТЮЗе. Геннадий БИСЕНОВ
Режиссером-постановщиком стал актер театра Владимир Гордеев, который сейчас учится в Театральном институте имени Щукина. Он сохранил оригинальный чеховский текст, но отказался от части второстепенных персонажей. «Каштанка» в ТЮЗе будет более лаконичной и созвучной современности, хотя и поднимет вечные темы.
— Акцент в спектакле сделан на пластике: герои существуют через движение, проживают любое происходящее действие через свое тело, — рассказали в ТЮЗе.
Посмотреть премьерные показы спектакля волгоградцы смогут также 14 и 19 мая в 11.00.
