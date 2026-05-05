Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо самое выгодное направление для отдыха россиян на майские праздники

АТОР: Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха на майские праздники.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Самым выгодным направлением для отдыха российских путешественников на майские праздники стала Абхазия со средним чеком в 66,5 тысячи рублей на двоих, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Абхазия — самое доступное направление. Средний чек: 66,5 тысячи рублей», — сказали в АТОР, изучив данные продаж туров в сервисе «Слетать.ру» на майские праздники 2026 года и сравнив средние чеки по самым востребованным направлениям.

По данным ассоциации, Россия занимает второе место среди самых доступных направлений на предстоящие праздники — средний чек путешественников составил 75,3 тысячи рублей на двоих.

«При этом структура спроса изменилась: сократилась доля Краснодарского края, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану», — отметили в АТОР.

В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, где средний чек отдыха на майские праздники составил 75,9 тысячи рублей, Вьетнам и Таиланд — 160 и 164 тысячи рублей соответственно.

При этом в рейтинг бюджетных направлений не вошли Турция, где средняя стоимость недельного тура на двоих достигла 173 тысячи рублей. «Египет сохранил прошлогодний уровень цен: средний чек составляет 180 тысяч рублей, что делает его одним из самых стабильных массовых зарубежных направлений сезона», — отметили в ассоциации.

Там обратили внимание и на снижение среднего чека отдыха в Китае до 166 тысяч рублей. В то же время средний чек отдыха на Мальдивах достиг 360 тысяч рублей, что объясняется не столько ростом цен на размещение, сколько исчезновением бюджетных стыковочных перелетов через ОАЭ и Катар, а также в смене аудитории направления. «Мальдивы теперь чаще едут семейные туристы, выбирающие отели 5 звезд и формат “все включено”, — заключили в АТОР.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше