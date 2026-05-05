Названо самое выгодное направление для отдыха россиян на майские праздники

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Самым выгодным направлением для отдыха российских путешественников на майские праздники стала Абхазия со средним чеком в 66,5 тысячи рублей на двоих, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Абхазия — самое доступное направление. Средний чек: 66,5 тысячи рублей», — сказали в АТОР, изучив данные продаж туров в сервисе «Слетать.ру» на майские праздники 2026 года и сравнив средние чеки по самым востребованным направлениям.
По данным ассоциации, Россия занимает второе место среди самых доступных направлений на предстоящие праздники — средний чек путешественников составил 75,3 тысячи рублей на двоих.
«При этом структура спроса изменилась: сократилась доля Краснодарского края, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану», — отметили в АТОР.
В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, где средний чек отдыха на майские праздники составил 75,9 тысячи рублей, Вьетнам и Таиланд — 160 и 164 тысячи рублей соответственно.
При этом в рейтинг бюджетных направлений не вошли Турция, где средняя стоимость недельного тура на двоих достигла 173 тысячи рублей. «Египет сохранил прошлогодний уровень цен: средний чек составляет 180 тысяч рублей, что делает его одним из самых стабильных массовых зарубежных направлений сезона», — отметили в ассоциации.
Там обратили внимание и на снижение среднего чека отдыха в Китае до 166 тысяч рублей. В то же время средний чек отдыха на Мальдивах достиг 360 тысяч рублей, что объясняется не столько ростом цен на размещение, сколько исчезновением бюджетных стыковочных перелетов через ОАЭ и Катар, а также в смене аудитории направления. «Мальдивы теперь чаще едут семейные туристы, выбирающие отели 5 звезд и формат “все включено”, — заключили в АТОР.