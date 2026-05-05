Все бегут, и я бегу. Появилось полное расписание марафонов в Москве в мае

Рассказываем, как принять в них участие.
Забег в День Победы
Ближайшая возможность проверить себя на «беговую прочность» появится в День Победы, 9 мая, когда в парке «Братеевская набережная» пройдет «Братский забег». Участники смогут попробовать свои силы на дистанциях в 1, 3, 5, 7, 10, 15, 21, 25 и 30 км. Организаторы обещают ровную и прямую трассу, на которой невозможно будет запутаться и повернуть не туда. В этом поможет понятная разметка конусами, а с настроением — отличные виды, ведь забег пройдет прямо по берегу Москвы-реки.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться, а в день забега приехать ко входу в парк, расположенному рядом с домом № 18 к 1 на улице Борисовские пруды. Начало выдачи стартовых пакетов запланировано на 9 утра, а в 9:45 регистрация закрывается.
- Где: Москва, парк «Братеевская набережная», ул. Борисовские пруды д.18к1.
- Когда: 9 мая, с 9:00 до 16:00.
Эстафета по Садовому кольцу
А через неделю после праздника, 16 мая, в столице пройдет очередная, уже 90-я по счету, «Эстафета по Садовому кольцу». Традиция, начавшаяся в 1922 году, и активно поддерживавшаяся до начала XXI века, возродилась в 2025 году и снова порадует москвичей. В основной программе — индивидуальный забег на 15 км и командные эстафеты по всему Садовому кольцу среди корпоративных, студенческих и любительских команд.
Стартовать участники будут от здания на Зубовском бульваре, 4, а финишировать у Парка Горького. Начало спортивной акции назначено на 7:00, а первые спортсмены по ней побегут уже в 8:00. Мероприятие довольно компактное по времени: в 10:00 уже наградят победителей и призеров, а в 11:30 закроют финиш.
Конечно, чтобы попасть на такое культовое событие, нужно было регистрироваться заранее, до 16 апреля. Однако дозаявочная кампания будет длиться до 14 мая на сайте мероприятия, а также с 15:00 до 20:00 и с 11:00 до 20:00 в местах выдачи стартовых пакетов. Потому, при наличии свободных мест, принять участие в забеге все еще можно.
- Где: Москва, Зубовский бульвар, 4.
- Когда: С 8:00 до 11:30.
Крупнейший полумарафон в мире
Еще одно знаменательное событие пройдет в столице 23 мая. Речь про Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», который дважды за свою 9-летнюю историю попадал на страницы Книги рекордов Гиннесса как самый большой в мире полумарафон с одновременным стартом.
В рамках полумарафона можно поучаствовать в забегах на 1, 5, 10 и 21 км. Старт — у Большого Москворецкого моста на Васильевском спуске.
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться и заранее, с 19 по 22 мая, получить стартовый пакет. Сам забег начнется 9:00.
- Где: Москва, Большой Москворецкий мост.
- Когда: 23 мая, 9:00.
«Зеленый марафон»
В конце месяца, 30 мая, там же, на Большом Москворецком мосту, состоится благотворительный забег «Зеленый марафон». Участникам будет предложено преодолеть дистанции в 4, 10 и 21 км. Также можно зарегистрироваться на дисциплину «северная ходьба». Маршрут проходит по центру столицы и заканчивается на Москворецкой улице.
Основной смысл этого забега — благотворительность. Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду, который помогает детям с ментальными особенностями и сиротам.
Забеги начинаются не одновременно. Стартово-финишный городок откроется в 7 утра, в 8:15 стартуют бегуны на 10 км, в 9:00 — на 21 км, в 10:30 на дистанцию отправятся покорители 4 км, а через пять минут им составят компанию любители «северной ходьбы».
- Где: Москва, Большой Москворецкий мост.
- Когда: 30 мая, 7:00.