Красноярцам напомнили, как правильно мыть руки

5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. В честь этой даты специалисты Роспотребнадзора напомнили красноярцам о простом, но эффективном способе защиты от инфекций.

По данным ведомства, регулярное и правильное мытьё рук помогает значительно снизить риск заболеваний: вероятность респираторных инфекций уменьшается на 44%, а кишечных — на 47%.

Специалисты советуют мыть руки не менее 20 секунд, тщательно намыливая ладони, пальцы, область между ними и зону вокруг ногтей. После этого мыло необходимо полностью смыть теплой водой.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют хранить кусковое мыло в мыльнице с отверстиями, чтобы оно быстрее высыхало и не лежало в воде.

В общественных местах после мытья рук лучше использовать бумажное полотенце, чтобы не касаться руками крана и дверных ручек.

Если доступа к воде и мылу нет, специалисты советуют использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%.

«Помните, ваше здоровье — в ваших руках», — напомнили в ведомстве.

