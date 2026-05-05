Красноярцам напомнили, как правильно мыть руки

5 мая отмечается Всемирный день гигиены рук. В честь этой даты специалисты Роспотребнадзора напомнили красноярцам о простом, но эффективном способе защиты от инфекций.
По данным ведомства, регулярное и правильное мытьё рук помогает значительно снизить риск заболеваний: вероятность респираторных инфекций уменьшается на 44%, а кишечных — на 47%.
Специалисты советуют мыть руки не менее 20 секунд, тщательно намыливая ладони, пальцы, область между ними и зону вокруг ногтей. После этого мыло необходимо полностью смыть теплой водой.
Также в Роспотребнадзоре рекомендуют хранить кусковое мыло в мыльнице с отверстиями, чтобы оно быстрее высыхало и не лежало в воде.
В общественных местах после мытья рук лучше использовать бумажное полотенце, чтобы не касаться руками крана и дверных ручек.
Если доступа к воде и мылу нет, специалисты советуют использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%.
«Помните, ваше здоровье — в ваших руках», — напомнили в ведомстве.
