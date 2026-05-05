Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую вакцину от менингококка исследуют в Нижегородском центре борьбы со СПИД

Для оценки ее эффективности внедрен высокоточный анализ.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородские специалисты приступили к третьей фазе клинических исследований вакцины от менингококка. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Препарат, который разработали в Санкт-Петербурге, защищает от пяти серогрупп (A, B, C, W, Y). В состав вакцины включили самый распространенный штамм менингококка в России — компонент B.

Исследование проводят специалисты Нижегородского центра борьбы со СПИД, компании «Форум-Биотех» и НИИ вакцин ФМБА России. Чтобы оценить эффективность препарата, был внедрен высокоточный люминесцентный анализ L-SBА, который позволяет «в цифрах» увидеть, как антитела уничтожают бактерии менингококка.

«Иммунитет у детей проверяют по крошечным объемам сыворотки, что делает исследования безопасными даже для младенцев», — сообщил главный врач центра Соломон Апоян.

Регистрационное удостоверение планируется получить в 2027 году. В это же время препарат станет доступен в учреждениях.

Ранее мы писали, что нижегородские ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга.