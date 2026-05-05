Предприниматели Комсомольска могут получить льготную аренду помещений

В краевом бизнес инкубаторе Комсомольска на Амуре открыт приём заявок на заключение договоров аренды на льготных условиях. Программа поддержки предпринимателей и самозанятых реализуется в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает правительство Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участвовать в конкурсе могут предприниматели и самозанятые, зарегистрированные не более 3 лет назад. Заявки принимаются до 11 июня.
Бизнес инкубатор предлагает современные офисные и производственные помещения в центре города, оснащённые мебелью и оргтехникой. Льготная аренда предусматривает поэтапное повышение ставки: 40% от рыночной цены в первый год, 60% — во второй, 80% — в третий. Для предприятий в приоритетных отраслях (производство, IT, наука, инновации) предусмотрен дополнительный понижающий коэффициент.
В этом году на конкурс выставлены четыре офиса площадью от 18,1 до 38 кв. м и две мастерские от 17,8 до 24,4 кв. м. Стоимость аренды в первый год составляет 203,65 рубля за кв. м для офисных помещений и 86,07 рубля — для производственных.
Дополнительно резиденты получают бесплатный доступ к конференц залу, комнате переговоров, учебному классу и образовательным мероприятиям. Осмотреть помещения можно по предварительной записи.
