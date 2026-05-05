На «Мясной фабрике» в Камчатском крае внедрят бережливые технологии

Предприятие «Мясная фабрика», расположенное на Камчатке, присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК). Теперь в компании внедрят бережливые технологии.
На предприятии изготавливают фарши и другие полуфабрикаты, охлаждают мясо. Участие в проекте поможет оптимизировать производственные процессы в компании и повысить общую эффективность работы. Специалисты РЦК вместе с сотрудниками фабрики проведут комплекс мероприятий по внедрению бережливых технологий. Это позволит сократить потери и повысить качество выпускаемой продукции.
«Участие в проекте “Производительность труда” — это не только освоение передовых методов управления, но и повышение квалификации персонала, оптимизация рабочих процессов, снижение издержек и, как результат, улучшение качества продукции для жителей Камчатки. В конечном счете это позволит предприятию эффективнее использовать ресурсы и улучшить условия труда сотрудников», — говорится в сообщении РЦК.
Компании, которые хотят повысить эффективность своей работы, могут подать заявку на портале производительность.рф. Подробную информацию предоставляют специалисты РЦК Камчатки. Связаться с ними можно по телефону +7 4152 330−315.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.