Олимпиада по финансовой грамотности объединила 116 тысяч школьников Дона

В ней также приняли участие почти 750 детей в возрасте 5−7 лет.

Источник: Национальные проекты России

Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству объединила 116 тыс. школьников из Ростовской области. Мероприятие проводилось при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

К олимпиаде в этом году присоединились не только школьники, но и дети от 5 до 7 лет. В этой возрастной категории навыки грамотно копить средства и защищаться от мошенников проверили 745 донских ребят.

«Юные жители Ростовской области в очередной раз в числе самых активных участников проекта. В 2021 году, когда олимпиада проводилась впервые, к соревнованиям присоединились свыше 15 тысяч школьников из нашего региона, а уже в этом году цифра выросла более чем на 100 тысяч! Это говорит о неподдельном интересе ребят к финансовым знаниям и теме предпринимательства. Кроме того, такой результат стал возможным благодаря нашей совместной работе с региональным министерством образования и высокой вовлеченности педагогов. Больше всего участников олимпиады в этом году было из Ростова-на-Дону, Шахт, Таганрога, Новочеркасска и Белокалитвинского района», — отмечает управляющая отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.