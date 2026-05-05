На благотворительном забеге в Воронеже на помощь детям собрали 1,1 млн рублей

По итогам благотворительного забега Legal Run 2026, который объединил более 500 человек из регионов Черноземья в воронежском спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик», было собрано 1,1 миллиона рублей. Каждый участник внес благотворительное пожертвование в размере 1 500 рублей.
Все средства будут направлены на помощь подопечным фонда «ДоброСвет» — детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
Мероприятие организовали юридическая компания «Центральный округ» и «ДоброСвет» при поддержке правительства Воронежской области. Помимо забега прошли турнир по стритболу и концерт кавер-группы «Мята», работали детская зона, интерактивные площадки.
Партнерами выступили представители строительного, юридического, торгового, агропромышленного и юридического бизнеса. Информационно проект поддержали ведущие медиа Черноземья, в их числе «Российская газета».
Кроме того, обозреватель воронежского филиала «РГ» Оксана Мануковская заняла первое место на дистанции в пять километров.