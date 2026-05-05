На благотворительном забеге в Воронеже на помощь детям собрали 1,1 млн рублей

По итогам благотворительного забега Legal Run 2026, который объединил более 500 человек из регионов Черноземья в воронежском спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпик», было собрано 1,1 миллиона рублей. Каждый участник внес благотворительное пожертвование в размере 1 500 рублей.