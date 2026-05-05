На благоустройство сквера на улице Фрунзе в Калининграде выделили почти 20 млн рублей

Власти ищут подрядчика для проведения работ.

На благоустройство сквера на улице Фрунзе в Калининграде выделили почти 20 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Новый сквер обустроят неподалёку от женской консультации Ленинградского района, между инфекционной больницей и зданием регионального управления Роспотребнадзора. «Разрушенное старое асфальтобетонное покрытие дорожек надо демонтировать и замостить все тропинки новой плиткой, поставить вдоль них 10 скамеек с урнами. Но перед этим следует проложить электрокабели, чтобы подключить 22 фонаря. А также обеспечить декоративной подсветкой качели. Большие и красивые (четыре метра в высоту)», — говорится в публикации.

Сквер планируют благоустроить за три месяца. На территории собираются высадить семь сакур и 120 метров живой изгороди. Заявки на торгах принимают до 13 мая.

О планах благоустроить сквер на Фрунзе сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в конце прошлого года. Также в 2026-м приведут в порядок ещё две общественные территории. Власти обещают благоустроить сквер на улице Флотской и участок у Зимнего озера.

