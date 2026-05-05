На благоустройство сквера на улице Фрунзе в Калининграде выделили почти 20 млн рублей

Новый сквер обустроят неподалёку от женской консультации Ленинградского района, между инфекционной больницей и зданием регионального управления Роспотребнадзора. «Разрушенное старое асфальтобетонное покрытие дорожек надо демонтировать и замостить все тропинки новой плиткой, поставить вдоль них 10 скамеек с урнами. Но перед этим следует проложить электрокабели, чтобы подключить 22 фонаря. А также обеспечить декоративной подсветкой качели. Большие и красивые (четыре метра в высоту)», — говорится в публикации.