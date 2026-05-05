Красноярские врачи запатентовали метод восстановления памяти после инсульта с помощью шрифта Брайля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты отделения реабилитации Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона разработали и запатентовали новый способ коррекции когнитивных нарушений у пациентов после инсульта. Метод основан на обучении чтению по шрифту Брайля.
Методика предназначена для пациентов с легкими и умеренными нарушениями памяти и внимания в восстановительный период после ишемического инсульта. Ее особенность — использование тактильного восприятия: люди с сохраненным зрением учатся распознавать буквы на ощупь.
Занятия проходят в несколько этапов. Сначала пациент запоминает наиболее часто используемые буквы, опираясь на зрение и осязание, затем переходит к чтению слов только пальцами, без визуального контроля. Курс включает девять ежедневных занятий по 25−30 минут. Работу с пациентами ведут логопед и нейропсихолог, метод можно применять амбулаторно.
Идея принадлежит заведующему отделением ранней медицинской реабилитации, врачу-неврологу Сергею Кабышу. Методика была разработана совместно с медицинским логопедом Софьей Вороной.
«Мозг после инсульта нуждается в построении новых нейронных связей. Обучение чтению по Брайлю — это мощная когнитивная тренировка, которая задействует тактильное восприятие, память и внимание одновременно. Мы не лечим зрение — мы восстанавливаем интеллектуально-мнестические функции», — сообщил Сергей Кабыш.
