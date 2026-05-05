В Калининградской области у нерадивых фермеров хотят забрать заросшие поля площадью более 97 га

Процедура расторжения договоров аренды по восьми участкам сельхозназначения уже инициирована.

В Калининградской области Россельхознадзор инициировал процедуру расторжения договоров аренды по восьми участкам сельскохозяйственного назначения. Речь о полях, которые зарастают и по назначению не используются долгое время.

За 4 месяца специалисты проверили поля площадью более 97,5 гектаров, находящиеся в региональной и муниципальной собственности, арендуемые физическими и юридическими лицами. На всех участках, как сообщает пресс-служба ведомства, выявлено зарастание многолетней сорной травянистой, древесной и кустарниковой растительностью.

Объявлены предостережения. В Агентство по имуществу, а также администрации Зеленоградска и Светлого отправлены письма с предложением расторгнуть договоры аренды.