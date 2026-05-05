В Подмосковье отремонтируют Луневскую среднюю школу

Здание Луневской средней школы в городском округе Химки отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы выполнены уже более чем наполовину, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь учебного корпуса составляет 8,6 тыс. кв. м. Там предусмотрено привести в порядок фасад, кровлю и входную группу, выполнить внутреннюю отделку помещений. Также специалисты заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, благоустроят прилегающую территорию. Еще учреждение оснастят новой мебелью.
«В настоящее время на объекте [задействованы] 115 рабочих, одна единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.