Ветеринары сказали про запрет шашлыков для домашних животных

В частности, ветеринарные врачи заметили, что пикник с шашлыком может быть опасен для питомцев. Так как в любом шашлыке в составе есть лук и чеснок, в которых содержатся тиосульфаты — токсичные для собак и кошек вещества, которые разрушают эритроциты в крови животных. В результате у животного может развиться опасная гемолитическая анемия.