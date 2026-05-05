Ветеринары сказали про запрет шашлыков для домашних животных

Ветеринары сказали, почему домашних животных нельзя кормить «человеческой» едой со стола, сообщили на телеканале ОНТ.
В частности, ветеринарные врачи заметили, что пикник с шашлыком может быть опасен для питомцев. Так как в любом шашлыке в составе есть лук и чеснок, в которых содержатся тиосульфаты — токсичные для собак и кошек вещества, которые разрушают эритроциты в крови животных. В результате у животного может развиться опасная гемолитическая анемия.
— Для отравления достаточно совсем небольшой дозы, — подчеркнули специалисты.
Кроме того, в маринадах всегда слишком большое количество соли, перца и различных приправ, к чему не приспособлен организм питомцев. Из-за острой пищи у животного может быть сильное раздражение слизистых желудка и кишечника, избыток соли спровоцирует тяжелую нагрузку на почки и вызовет риск электролитного дисбаланса.
Шашлыки из жирного мяса, например, свиной шеи станут ударом по поджелудочной железе питомца и грозят развитием острого панкреатита. А в зажаристой шашлычной корочке содержатся канцерогены и продукты горения, вызывающие расстройство пищеварения.
— В зависимости от общего здоровья и хронических патологий животного, угощение в виде шашлыка способно вызвать панкреатит, гастроэнтерит, колит, воспаление кишечника и иные опасные осложнения у животных, — прокомментировал ветеринарный врач Ярослав Никифоров.
Также ветеринары называют огромной ошибкой давать собакам погрызть остатки мяса на ребрышках или костях. Термически обработанные кости — хрупкие, они разлетаются на острые осколки и могут легко повредить стенки пищевода, желудка или кишечника. Возникает риск глухой непроходимости ЖКТ, в результате чего животному потребуется срочная хирургическая операция.
При этом, если после «застолья» с животным ничего не случилось, это не значит, что нет негативной реакции на вредную пищу. Несбалансированный рацион грозит хроническими заболеваниями ЖКТ, печени и поджелудочной железы, дерматитами и пищевыми аллергиями у питомцев.
