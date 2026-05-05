У 11 предприятий Красноярского края отсутствуют планы по снижению выбросов при НМУ

В Красноярском крае инспекторы экологического надзора проверили ряд промышленных предприятий на предмет соблюдения правил в период неблагоприятных метеоусловий. С 30 апреля по 2 мая рейды проводились в Красноярске, Канске, Минусинске и Лесосибирске. В краевом центре к проверкам присоединились сотрудники прокуратуры. В ходе мероприятий выяснилось, что ни у одной из 11 проверенных организаций не оказалось утверждённого плана по снижению выбросов на время НМУ. За отсутствие этих документов предусмотрена административная ответственность: предпринимателям грозят штрафы до 100 тысяч рублей. С 1 марта 2026 года все предприятия I-III категорий в регионе обязаны разрабатывать и согласовывать такие планы по новым правилам, отметили в министерстве экологии Красноярского края. У части компаний отсутствует инвентаризация выбросов, что не позволяет определить категорию их воздействия на окружающую среду. В Красноярске внимание инспекторов привлекли две организации, расположенные на Енисейском тракте. В других городах (Канск, Минусинск, Лесосибирск) было проверено 9 предприятий. Оказалось, что две компании из этого списка не числились в официальном реестре объектов, оказывающих негативное влияние на экологию. Материалы проверок переданы в прокуратуру. Кроме того, министерство экологии Красноярского края готовит исковые требования, чтобы обязать предприятия разработать необходимую документацию. Работа по снижению нагрузки на экологию является ключевой задачей федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».