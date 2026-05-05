Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сакуры, фонари и огромные качели: власти ищут подрядчика, который за три месяца благоустроит сквер на Фрунзе

На работы выделяют почти за 20 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде сквер на улице Фрунзе планируют привести в порядок за три месяца. Об этом администрация города пишет в своём телеграм-канале во вторник, 5 мая.

На благоустройство выделяют около 20 млн рублей. Подрядчика ищут через «Госзакупки», заявки принимают до 13 мая. Работы начнут после заключения контракта с победителем аукциона.

В сквере демонтируют старый асфальт и замостят дорожки плиткой. Вдоль них установят десять скамеек и урны. На территории также проложат кабели для 22 фонарей. Для четырёхметровых качелей сделают декоративную подсветку.

Старые деревья в сквере трогать не будут. Дополнительно здесь высадят семь сакур — мелкопильчатых вишен сорта Канзан, а также 120 метров живой изгороди из 363 пузыреплодников калинолистных.

Калининградцам предлагали решить, какую территорию власти должны благоустроить в приоритетном порядке. Идеи принимали через платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше