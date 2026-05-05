В Ижевске завершают реконструкцию здания МФЦ Индустриального района

Получать государственные и муниципальные услуги в обновленном центре можно будет уже во второй половине 2026 года.

Реконструкция здания многофункционального центра (МФЦ) Индустриального района Ижевска находится на завершающей стадии, сообщили в Министерстве цифрового развития Удмуртии. Работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Мы выходим на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены, теперь задача — оснастить центр всем необходимым для запуска. Уже в мае мы приступим к благоустройству прилегающей территории и обустройству новой расширенной парковки. Наша цель — создать не просто офис, а современное и комфортное пространство, где получение госуслуг будет удобным для жителей», — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Тимур Меджитов.

Уже во второй половине 2026 года жители Индустриального района смогут получать государственные и муниципальные услуги в современном офисе. В обновленном МФЦ будут работать 19 окон приема.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.