Кузбасские пенсионеры все лето будут ездить в электричках бесплатно

Льгота действует с 1 мая по 1 октября по будням.

Источник: Комсомольская правда

В Кузбассе пенсионеры получили право бесплатного проезда на все лето. Об этом сообщает издание vse42.ru.

В регионе начинают действовать льготы для людей старшего возраста. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет смогут бесплатно пользоваться пригородными поездами. Преимущество будет доступно с 1 мая по 1 октября и только по будням — с понедельника по четверг. Об этом проинформировала Западно-Сибирская железная дорога.

Напомним, в Ростовской области бесплатно ездить в пригородных электричках могут льготники федерального и регионального уровня. Среди них — ветераны труда (в том числе областные), труженики тыла, реабилитированные граждане, а также инвалиды, сохранившие право на набор социальных услуг. Чтобы получить бесплатный билет, нужно предъявить социальную карту или документы, подтверждающие льготный статус.

