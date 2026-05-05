Кузбасские пенсионеры все лето будут ездить в электричках бесплатно

В регионе начинают действовать льготы для людей старшего возраста. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет смогут бесплатно пользоваться пригородными поездами. Преимущество будет доступно с 1 мая по 1 октября и только по будням — с понедельника по четверг. Об этом проинформировала Западно-Сибирская железная дорога.