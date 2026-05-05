Более 10 миллионов семей передали Фонду Талая монеты для памятника

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Более 10 миллионов семей из Беларуси и России передали Фонду Алексея Талая монеты, которые войдут в единый сплав памятника, установленного на Поклонной горе в столице РФ, сообщил Sputnik исполнительный директор фонда Владимир Казбанов.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что масштабный всенародный проект выходит на завершающий этап.

«В Микашевичах 6 мая в преддверии Праздника Победы пройдет торжественная церемония заключительного сплава монет для памятника “Живая память благодарных поколений”. Всего более 10 миллионов семей из Беларуси, России и соотечественников за рубежом, приняли участие в акции. Собрано свыше шести тонн монет», — сказал Казбанов.

Он подчеркнул, что единый сплав будет добавлен в памятник на Поклонной горе в Москве и попадет в музеи Воинской славы России, Беларуси и дружественных стран по всему миру. Ранее монеты для памятника уже передали фонду президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Это будет третий монумент в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первые два находятся в Беларуси — в Минске и в Бресте.

«В 2026—2030 годах частицы единого сплава памятников “Живая память благодарных поколений” в Минске, Бресте и Москве передадут в каждый регион и каждую страну, где живут благодарные потомки победителей», — добавил Казбанов.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше