Более 10 миллионов семей передали Фонду Талая монеты для памятника

Он отметил, что масштабный всенародный проект выходит на завершающий этап.
«В Микашевичах 6 мая в преддверии Праздника Победы пройдет торжественная церемония заключительного сплава монет для памятника “Живая память благодарных поколений”. Всего более 10 миллионов семей из Беларуси, России и соотечественников за рубежом, приняли участие в акции. Собрано свыше шести тонн монет», — сказал Казбанов.
Он подчеркнул, что единый сплав будет добавлен в памятник на Поклонной горе в Москве и попадет в музеи Воинской славы России, Беларуси и дружественных стран по всему миру. Ранее монеты для памятника уже передали фонду президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Это будет третий монумент в рамках проекта «Живая память благодарных поколений». Первые два находятся в Беларуси — в Минске и в Бресте.
«В 2026—2030 годах частицы единого сплава памятников “Живая память благодарных поколений” в Минске, Бресте и Москве передадут в каждый регион и каждую страну, где живут благодарные потомки победителей», — добавил Казбанов.