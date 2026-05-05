Красноярский краевой суд отказал зоозащитникам в отмене закона об эвтаназии бродячих собак

Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении иска зоозащитников, которые требовали отменить региональный закон, разрешающий усыплять агрессивных бездомных собак. Истцы настаивали на возвращении прежнего порядка — пожизненном содержании животных в приютах.
Закон, позволяющий усыплять агрессивных бездомных собак, действует в Красноярском крае с 1 марта. Пойманное животное доставляют в пункт временного содержания на 10 дней для осмотра и проверки на агрессию. Спокойных особей после стерилизации и маркировки выпускают обратно. Агрессивных оставляют в приюте на 30 дней, и если за это время не находится хозяин, собаку усыпляют. При этом средства на пожизненное содержание животных из бюджета больше не выделяют.
Зоозащитники подали иск к Законодательному собранию региона, губернатору, правительству и министерству природных ресурсов. Они предлагали построить приюты на тысячи собак и содержать их там.
Суд постановил в удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
