Красноярский краевой суд отказал зоозащитникам в отмене закона об эвтаназии бродячих собак

Закон, позволяющий усыплять агрессивных бездомных собак, действует в Красноярском крае с 1 марта. Пойманное животное доставляют в пункт временного содержания на 10 дней для осмотра и проверки на агрессию. Спокойных особей после стерилизации и маркировки выпускают обратно. Агрессивных оставляют в приюте на 30 дней, и если за это время не находится хозяин, собаку усыпляют. При этом средства на пожизненное содержание животных из бюджета больше не выделяют.