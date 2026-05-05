Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийный дом в Приокском районе изымет для сноса нижегородская мэрия

Власти Нижнего Новгорода готовят снос двухэтажного здания, жильцам которого выплатят рыночную компенсацию за квартиры.

Администрация Нижнего Новгорода изымает для муниципальных нужд жилой дом № 3 (литера А) по переулку 1-й Кемеровский и земельный участок под ним. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.

Здание в Приокском районе ранее было признано аварийным и подлежащим сносу. Процедура изъятия предполагает выплату возмещения собственникам квартир, находящихся в общей долевой собственности. В течение десяти дней районная администрация должна уведомить правообладателей о начале процесса.

Оценку рыночной стоимости помещений и расчет убытков организует департамент строительства и капитального ремонта. Проекты соглашений будут направлены владельцам жилья в течение 60 дней после определения суммы выплат, после чего недвижимость перейдет в собственность города.

Ранее сообщалось, что требования к выдаче участков без торгов ужесточат в Нижнем Новгороде.