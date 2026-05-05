Аварийный дом в Приокском районе изымет для сноса нижегородская мэрия

Администрация Нижнего Новгорода изымает для муниципальных нужд жилой дом № 3 (литера А) по переулку 1-й Кемеровский и земельный участок под ним. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии.
Здание в Приокском районе ранее было признано аварийным и подлежащим сносу. Процедура изъятия предполагает выплату возмещения собственникам квартир, находящихся в общей долевой собственности. В течение десяти дней районная администрация должна уведомить правообладателей о начале процесса.
Оценку рыночной стоимости помещений и расчет убытков организует департамент строительства и капитального ремонта. Проекты соглашений будут направлены владельцам жилья в течение 60 дней после определения суммы выплат, после чего недвижимость перейдет в собственность города.
