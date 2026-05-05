В Светловском районе поздравили со столетием ветерана-переселенца Анну Иванову

Днём ранее, 3 мая, вековой юбилей встретила Антонина Васильевна Алексеева — ещё одна ветеран становления региона. Её поздравляли представители калининградской мэрии. Антонина Васильевна родилась в многодетной семье в Белорусской ССР, больше двух лет провела в фашистском концлагере в Германии. После войны окончила техникум в Архангельске и с 1948 года живёт в Калининградской области: сначала занималась лесозаготовками, а затем более 30 лет трудилась в Калининградском морском порту. У неё два внука, три правнучки и пять праправнуков.