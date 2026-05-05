В Светловском районе поздравили со столетием ветерана-переселенца Анну Иванову

В понедельник, 4 мая, 100-летний юбилей отметила труженица тыла и ветеран становления Калининградской области Анна Акимовна Иванова.

Источник: Kaliningradnews

Сотрудники администрации Светловского городского округа передали ей поздравления от президента Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных.

В поздравительном адресе отметили: «Ваш жизненный и профессиональный путь заслуживает искреннего уважения. В числе первых переселенцев вы переехали в Калининградскую область, внесли свой личный вклад в становление и развитие региона».

Анна Акимовна родилась в Смоленской области. В годы войны она помогала доставлять снаряды на фронт. После победы окончила ремесленное училище и в 1948 году переехала в Калининград к сестре. Долгое время работала на Калининградском вагоностроительном заводе. Её общий трудовой стаж — 45 лет. У ветерана двое детей, четверо внуков и одна правнучка.

Днём ранее, 3 мая, вековой юбилей встретила Антонина Васильевна Алексеева — ещё одна ветеран становления региона. Её поздравляли представители калининградской мэрии. Антонина Васильевна родилась в многодетной семье в Белорусской ССР, больше двух лет провела в фашистском концлагере в Германии. После войны окончила техникум в Архангельске и с 1948 года живёт в Калининградской области: сначала занималась лесозаготовками, а затем более 30 лет трудилась в Калининградском морском порту. У неё два внука, три правнучки и пять праправнуков.

