В Калининградской области выберут лучшего машиниста и сварщика среди профессионалов и ветеранов СВО

профессии". Документы принимают до 11 августа. Сами соревнования среди машинистов грузового и пассажирского движения пройдут с 7 по 11 сентября.
Конкурс организован в рамках нацпроекта «Кадры». В этом году жители регионов соревнуются в 25 номинациях. В Калининградской области можно также заявиться на участие в номинациях «Сварщик» и «Второй старт».
Кто может участвовать.
В номинациях «Сварщик» и «Машинист…» — граждане России, трудоустроенные и имеющие стаж работы не менее трёх лет по профессии.
Специальная номинация «Второй старт» предназначена для ветеранов специальной военной операции, работающих по гражданским специальностям. Для них требования к минимальному стажу нет. Региональный этап пройдёт в июле, заявки принимают до 24 июня на сайте (нужна авторизация через «Госуслуги»). Федеральный этап состоится 1−2 октября в Самарской области.
Призы.
Победители федеральных этапов получат денежные поощрения:1-е место — 1 миллион рублей2-е место — 500 тысяч рублей3-е место — 300 тысяч рублей.
Комментарий.
Депутат Заксобрания Юлия Таранова (координатор партпроекта «Моя карьера») назвала конкурс «лифтом для тех, кто составляет гордость региона»: «Наш регион — крупный промышленный и логистический центр. Сегодня токарь, наладчик или электромонтёр — это гарантированный социальный статус и достойная зарплата. Особенно важно, что мы расширяем возможности для участников СВО, помогая им получить перспективную специальность и уверенно чувствовать себя в мирной жизни».
Организатор конкурса — Минтруд России при поддержке профсоюзов и объединений работодателей. Оператор — Всероссийский научно-исследовательский институт труда.