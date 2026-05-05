Калининградская область вошла в число 21 региона, которому списали долги на 114 млрд рублей

размере 1,8 миллиарда рублей. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал ещё 27 апреля 2026 года, а официально о решении объявили 4 мая.
Списание долгов регионов — планомерная работа правительства. В феврале 2025 года президент Владимир Путин поручил разработать механизм смягчения долгового бремени для субъектов с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от среднего по стране. В марте 2026 года первые 11 регионов уже получили поддержку, затем — ещё 16.
Новый этап программы затронул 21 регион. Вместе с Калининградской областью в список вошли республики Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, а также Воронежская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская области, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ.
Общая сумма списания по этой группе регионов превышает 114 миллиардов рублей.
Объём списания для каждого региона равен тем средствам, которые субъект вложил в приоритетные направления: модернизацию ЖКХ (включая замену лифтов в многоквартирных домах), переселение людей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, реализацию национальных и новых инвестиционных проектов, а также мастер-планов развития городов.
По словам профессора МГУ Натальи Зубаревич, власти Калининградской области, как и некоторых других регионов, смогли включить часть расходов на ЖКХ в механизм списания бюджетных кредитов.
«Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», — заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.
Для Калининградской области освободившиеся 1,8 миллиарда рублей — это возможность направить высвободившиеся средства на новые проекты развития, не увеличивая долговую нагрузку. Регион, как и другие участники программы, уже вложил сопоставимые суммы в развитие инфраструктуры и теперь получает от федерального центра «бонус» за эти инвестиции.