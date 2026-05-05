Будущие таможенники прикоснулись к истории профессии в музее областной таможни

специальности «Таможенное дело», побывали в Музее истории Калининградской областной таможни. Экскурсию для них провёл хранитель музея, председатель регионального отделения ветеранской таможенной организации Валерий Шереметьев.
Посетители отправились в 1945 год — время основания Калининградской таможни, которая появилась ровесницей Великой Победы. Шереметьев рассказал, как первые сотрудники, фронтовики, закладывали основы службы на новой советской территории.
Студенты с интересом рассматривали форму кавалериста-объездчика, старинные весы и фототехнику, кабинет начальника таможни 1950-х годов, рабочее место инспектора и коллекцию мундиров. Особое впечатление на будущих таможенников произвёл стенд с контрабандными товарами и рассказы о том, как сотрудники обнаруживали тайники и предотвращали вывоз ценностей из области.
Поговорили и о современных тенденциях: внедрении новейших технологий контроля, цифровизации процессов, общественной работе и спортивных достижениях таможенников.
«Таможенник — это не просто профессия, это призвание, требующее ответственности, честности и мужества. Гордитесь, что выбрали именно этот путь», — подытожил Шереметьев.
Организовал встречу ветеран таможенной службы, член Калининградского регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации Игорь Фоменков. Завершилась экскурсия общей фотографией на память.