Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турсезон-2026 в Калининградской области обещает быть рекордным: ожидается 880 тысяч гостей

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на оперативном совещании правительства 4 мая заявил, что туристический сезон в.

Источник: ИА Прибыль Ru

регионе будет максимально насыщенным. По сравнению с прошлым годом ожидается прирост турпотока на 7 процентов — порядка 880 тысяч туристов.

К приёму гостей готовы 415 классифицированных средств размещения почти на 9 700 номеров. Среди новых объектов — база отдыха AMOREBEACH в Янтарном на 11 номеров, построенная на грант по нацпроекту, четырёхзвёздочная гостиница «Дом звездного неба» на 50 номеров в Зеленоградске (открывается в историческом здании-памятнике) и отель «Франц Лефорт» на 34 номера в Черняховске, который появился благодаря программе вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

В новом сезоне доступны 13 обустроенных муниципальных морских пляжей общей протяжённостью больше 7 тысяч погонных метров. На 42 спасательных постах будут дежурить 225 спасателей. Ещё 19 пляжей (включая бассейн с минеральной водой в Славске) организуют на внутренних водоёмах.

Совместная проверка состояния и безопасности пляжей с МЧС запланирована на 28 мая. Губернатор Алексей Беспрозванных обратил внимание на необходимость распределять турпотоки не только на побережье, но и на восток области. Он подчеркнул, что важно информировать гостей о маршрутах и объектах в восточных муниципалитетах.

Одним из главных событий станет открытие первой очереди обновлённого замка Прейсиш-Эйлау в начале июня. Также пройдут многочисленные мероприятия к 80-летию Калининградской области. В министерстве уточнили, что муниципалитеты могут получить финансирование на проекты по созданию условий для отдыха — в этом году на эти цели направлено 100,3 миллиона рублей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше