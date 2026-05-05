Турсезон-2026 в Калининградской области обещает быть рекордным: ожидается 880 тысяч гостей

регионе будет максимально насыщенным. По сравнению с прошлым годом ожидается прирост турпотока на 7 процентов — порядка 880 тысяч туристов.
К приёму гостей готовы 415 классифицированных средств размещения почти на 9 700 номеров. Среди новых объектов — база отдыха AMOREBEACH в Янтарном на 11 номеров, построенная на грант по нацпроекту, четырёхзвёздочная гостиница «Дом звездного неба» на 50 номеров в Зеленоградске (открывается в историческом здании-памятнике) и отель «Франц Лефорт» на 34 номера в Черняховске, который появился благодаря программе вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.
В новом сезоне доступны 13 обустроенных муниципальных морских пляжей общей протяжённостью больше 7 тысяч погонных метров. На 42 спасательных постах будут дежурить 225 спасателей. Ещё 19 пляжей (включая бассейн с минеральной водой в Славске) организуют на внутренних водоёмах.
Совместная проверка состояния и безопасности пляжей с МЧС запланирована на 28 мая. Губернатор Алексей Беспрозванных обратил внимание на необходимость распределять турпотоки не только на побережье, но и на восток области. Он подчеркнул, что важно информировать гостей о маршрутах и объектах в восточных муниципалитетах.
Одним из главных событий станет открытие первой очереди обновлённого замка Прейсиш-Эйлау в начале июня. Также пройдут многочисленные мероприятия к 80-летию Калининградской области. В министерстве уточнили, что муниципалитеты могут получить финансирование на проекты по созданию условий для отдыха — в этом году на эти цели направлено 100,3 миллиона рублей.