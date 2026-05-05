Судьба Острова: федеральный девелопер зайдёт на 58 млрд рублей

городе. Речь об острове Октябрьском, который после ЧМ-2018 так и не обрёл окончательного лица. Теперь этим займётся московская ГК «Кортрос».
Инвестиции в проект оцениваются в 58 млрд рублей. Срок сдачи всего комплекса разбит аж до 2040 года, так что это история на десятилетие. Девелопер получит в аренду 17 гектаров. Взамен обещает не просто нагромоздить высотки, а построить школы, детские сады и паркинги под Второй эстакадой. Общий метраж жилья — почти 400 тысяч квадратов плюс два многофункциональных центра.
Это крупнейшее вливание в городскую ткань Калининграда за последние годы. Но есть нюанс: землю отдали без торгов. Власти делают ставку на единого инвестора, чтобы избежать хаотичной застройки. Получится ли превратить формально общественное пространство в элитный частный квартал и не забыть про парки, покажет 2040-й. Пока же бизнесу (как местному, так и федеральному) дают зелёный свет на масштабную намывную стройку.