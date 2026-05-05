Подтопление произошло на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду

На участке ввели ограничение скорости до 50 км/ч.

В районе сельского поселка Ждановский вода вышла на проезжую часть Восточного подъезда к Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

По информации ведомства, причиной подтопления стало нарушение мелиоративной системы собственниками прилегающих территорий. Сейчас на участке введено временное ограничение движения, установлены знаки «Дорожные работы» и ограничение скорости до 50 км/ч.

Специалисты ГУАД и подрядной организации уже приступили к отводу воды и ликвидации последствий. Обстоятельства случившегося выясняются. Водителей просят соблюдать скоростной режим и ориентироваться на временные знаки.