В одном из районов Красноярска торговцев клубникой наказали на 80 тысяч рублей

Весной особое внимание проверяющих приковано к точкам на парковках, у проезжей части и возле торговых центров, где стихийно торгуют клубникой. Чаще всего нарушители попадались на улицах Мирошниченко, 6, Попова, 14, Киренского, 13, Вильского, 28д, Высотной, 1, Тотмина, 35, а также на остановке «Строитель». Зачастую ягода у продавцов стоит в ящиках прямо в багажниках автомобилей, а документов на товар у них нет. В итоге выписано 46 протоколов, причем некоторые предприниматели попались на нарушениях несколько раз за весну.