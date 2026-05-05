В Тюменской области завершился онлайн-курс «СВОй вектор бизнеса»

Второй поток онлайн-курса «СВОй вектор бизнеса» завершился в Тюменской области, сообщили в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Поддержка начинающих предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение прошли 13 участников из Тюмени, Ялуторовска и Тобольска. Программа включала выступления от ведущих экспертов региона, посвященные основам предпринимательской деятельности. В финале начинающие бизнесмены подготовили идеи, которые представили специалистам, чтобы получить рекомендации по доработке для успешного запуска собственного дела. Среди проектов — массажный салон, центр для детей с особыми потребностями обучения, кафе восточной кухни, бюро знакомств, компьютерный клуб и другие.
«Участники проекта поделились с нами, что занятия помогли им вернуться к обычной жизни. Некоторые вернулись с СВО всего несколько месяцев назад. Проект помог адаптироваться. Особенно порадовало, что участники помогали друг другу с доработкой проектов: расчетами, подготовкой презентации», — сказала бизнес-тренер программы Наталья Шульга.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.