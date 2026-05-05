Что известно о погибшем в шторме застройщике Александре Назарове?

Волгоградский бизнесмен Александр Назаров погиб 24 апреля. В этот день он отправился на рыбалку с четырьмя такими же как он любителями этого вида отдыха. Разыгрался шторм, лодка перевернулась. Тело одного из мужчин обнаружили в тот же день, двоих — на следующие сутки. Поиски известного застройщика затянулись на 10 дней — его останки спасатели обнаружили только 3 мая.
Родина Александра Назарова — рабочий поселок Светлый Яр. Из информации в открытых источниках известно, что родился он 6 августа 1951 года, окончил Волгоградский политехнический институт, ныне — ВолгГТУ. Свою карьеру начинал на заводе белково-витаминных концентратов в Светлоярском районе, где дорос до заместителя директора по науке.
Бизнесом Александр Назаров занялся в 1990-х годах. Ассоциация компаний «Торгово-промышленная группа компаний “БИС” была зарегистрирована в январе 2013 года. Однако на её сайте сообщается, что торгово-производственную деятельность и другие услуги производственный холдинг предоставляет с 1995 года и состоит из нескольких крупных предприятий, действующими под единым стратегическим руководством.
В числе услуг, которые оказывает компания, строительство и производство стройматериалов, управление недвижимостью и ресторанный бизнес. Ей принадлежит региональный логистический комплекс «Солнечный».
В качестве застройщика АК «ТКГ “БИС” возвела жилые комплексы “Колизей” и “Парк Арена”, жилые дома “Александрийский”, “На Клинской” и “Тихая Гавань”, ЖК “Санаторный” и “Прибрежный”. При их возведении использовались по большей части собственные материалы компании.
Прощание с Александром Назаровым пройдёт в Светлом Яре 6 мая в 10:00.