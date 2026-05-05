Отопительный сезон завершен в Нижнем Новгороде

Отопительный сезон завершили в Нижнем Новгороде сегодня, 5 мая. Котельные и теплосети переводятся на летний гидравлический режим: источники будут работать только на обеспечение населения горячей водой, сообщается в канале «ОКО» в мессенджере МАХ.