Уникальные экспонаты из Калининградской области отправили в Музей Победы в Москве

В октябре 1944 года будущий Герой Советского Союза, полковник Соммер был назначен командиром 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса. В ходе Восточно-Прусской операции его бригада отличилась при взятии Гросс-Скайсгиррена, а затем танкисты Соммера захватили мост через Дейму, обеспечив тем самым наступление основных сил. В конце января 1945 года комбриг одним из первых вывел свои танки к Кёнигсбергу.