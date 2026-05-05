Уникальные экспонаты из Калининградской области отправили в Музей Победы в Москве

Они стали частью экспозиции «Путь к Победе».

Источник: Комсомольская правда

В масштабную экспозицию «Путь к Победе» Музея Победы на Поклонной горе в Москве отправили уникальные экспонаты из Калининградской области. Это танковый шлем и карты «Военные операции 89-й танковой бригады в Восточной Пруссии» военачальника Андрея Соммера.

Ранее предметы были переданы в Калининградский областной историко-художественный музей лично военачальником в 1964 году. На картах — его рукописные пометки.

В октябре 1944 года будущий Герой Советского Союза, полковник Соммер был назначен командиром 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса. В ходе Восточно-Прусской операции его бригада отличилась при взятии Гросс-Скайсгиррена, а затем танкисты Соммера захватили мост через Дейму, обеспечив тем самым наступление основных сил. В конце января 1945 года комбриг одним из первых вывел свои танки к Кёнигсбергу.

После войны Андрей Иосифович жил в Калининграде. Его именем названа одна из улиц города.

Также гостям Музея Победы представят записную книжку участника Великой Отечественной войны, поэта Фатиха Каримова.

Масштабная мультимедийная экспозиция «Путь к Победе» размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров и посвящена воинской доблести солдат Красной Армии.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше