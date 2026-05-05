Общежитие Воронежского госуниверситета хотят отремонтировать за 120 млн

Общая площадь жилых помещений девятиэтажного общежития с техническим этажом и подвалом составляет 6 906,5 кв. м. В документах закупки приводится список дефектов. В их числе — повреждения кирпичной кладки и штукатурного покрытия стен, повреждения дверных коробок и наличников, трещины, выбоины и сколы на лестницах, участки со вздутием гидроизоляционного ковра кровли, деформация ступеней входной группы и многое другое. Помимо строительных работ и отделки от подрядчика требуется наладить централизованные системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения.