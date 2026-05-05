В этом году нисаб Курбана вырос в два раза — до 100 тысяч рублей

По единогласному решению Совета казыев и Совета улемов ДУМ РТ размер нисаба для совершения Курбана (ритуального жертвоприношения) в 2026 году определен в размере 100 тысяч рублей.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил казый (шариатский судья) Казани Булат хазрат Мубараков.

Нисаб Курбана — это свободные средства — за вычетом долгов и необходимых расходов, — обладание которыми делает для мусульманина или мусульманки обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбана.

«Когда мы говорим о 100 тысячах рублей, мы имеем ввиду не только деньги, но любой излишек имущества. Любое имущество, которое человек не использует в течение года, считается излишком», — отметил Мубараков.

Размер нисаба Курбана равен стоимости 595 граммов серебра, что равняется 100 тысячам рублей. В прошлом году нисаб для Курбана составлял 53 тысячи рублей.