«В тот день разозлился на жену»: пьяный житель Козульского округа жестоко убил свою собаку

В Козульском муниципальном округе суд назначил штраф местному жителю за жестокое обращение с животным. Мужчину признали виновным из-за гибели его собаки.
Инцидент произошел в декабре 2025 года в поселке Новочернореченский. По данным прокуратуры, пьяный 24-летний парень вышел во двор своего дома и жестоко расправился с собственной собакой. Он поднял животное за задние лапы и несколько раз с силой ударил головой об угол деревянного строения. Жалобный лай услышал сосед, однако спасти собаку он не успел: от полученных травм животное погибло.
Позже ветеринарная судебная экспертиза подтвердила, что причиной гибели стала травма, полученная в результате действий хозяина.
На допросе мужчина признал, что в тот день разозлился на жену, но выместил злость на животном. После случившегося он просил соседа никому о произошедшем не рассказывать.
Мировой судья признал жителя Козульского округа виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей. Состояние алкогольного опьянения суд учел как обстоятельство, отягчающее вину.