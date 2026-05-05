Из Воронежа в Москву можно будет добраться поездом за два часа

Время в пути между Воронежем и Москвой сократится до двух часов после введения в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Адлер». Сейчас поездка на самом быстром поезде занимает 6 часов 33 минуты. Об этом рассказал глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на марафоне «Знание. Первые» в конце апреля.