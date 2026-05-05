Из Воронежа в Москву можно будет добраться поездом за два часа

Время в пути между Воронежем и Москвой сократится до двух часов после введения в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Адлер». Сейчас поездка на самом быстром поезде занимает 6 часов 33 минуты. Об этом рассказал глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров на марафоне «Знание. Первые» в конце апреля.
Проект ВСМ, которая пройдёт через столицу Черноземья, официально включён в план развития сети до 2040 года, однако точные сроки его реализации пока неизвестны.
На текущий момент ведётся строительство указанной магистрали между двумя столицами России. После того, как она будет введена в эксплуатацию путь между Москвой и Санкт-Петербургом будет занимать 2 часа 15 минут.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что Воронежская область займёт одну из главных ролей в создании первого в России поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали. Первую промышленную партию межвагонных переходов изготовят в «Центре транспортной комплектации» в Рамонском районе.