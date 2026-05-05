В Перми расскажут об управлении транспортом в промышленности и логистике

В Перми в пятый раз проведут профессиональную премию в сфере телематических решений — Galileosky Telematics Awards 2026. Мероприятие запланировано на 5 июня и пройдет в частной филармонии «Триумф» на улице Ленина.
Соберутся более сотни участников со всей страны — инженеры, разработчики и руководители компаний, работающих в сфере цифровых технологий транспорта. Организатором выступает компания Galileosky, которая занимается разработкой оборудования для цифровизации транспортных систем.
В рамках программы участникам представят доклады, дискуссии и примеры реальных проектов из разных отраслей — добывающей промышленности, нефтегаза, ЖКХ, сельского хозяйства и логистики.
Специалисты расскажут, как современные GPS/ГЛОНАСС-устройства помогают управлять техникой на карьерах, снижать простои самосвалов, контролировать буровые установки, автоматизировать взвешивание урожая, отслеживать морские суда, контролировать вывоз отходов и даже снижать риск усталости водителей.
Также будут показаны примеры применения искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и автоматизации в управлении автопарками. Участники смогут увидеть, как работает оборудование с технологиями BLE, CAN и SCADA-системами.
По словам основателя Galileosky Алексея Коняева, сегодня компании ищут не просто технологии, а готовые решения, которые дают измеримый результат. Он отметил, что премия показывает реальные кейсы, уже работающие на практике — от карьеров до коммунальных служб и сельского хозяйства.
Для бизнеса это возможность за один день познакомиться с инструментами, которые помогают сокращать расходы, повышать эффективность и ускорять цифровизацию процессов.
К участию приглашаются специалисты, отвечающие за автоматизацию и развитие технологий в компаниях. Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00, требуется предварительная регистрация.