Нижегородские власти решили изъять у Дмитрия Дзепы ОКН

Управление по охране культурного наследия Нижегородской области инициировало процедуру изъятия объектов культурного наследия (ОКН) из владения предпринимателя Дмитрия Дзепы. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Речь идет о трех ветхих, ранее заселенных домах, расположенных на улице Грузинской. Эти здания были признаны ОКН без ведома их владельца. Следует отметить, что ранее региональные органы власти пытались добиться изъятия указанных строений вместе с прилегающими земельными участками через суды общей юрисдикции, опираясь на 73-й Федеральный закон.
Однако, в связи с тем, что Дмитрий Дзепа в настоящее время находится в процессе личногобанкротства, всё его имущество, не являющееся предметом антикоррупционных исков прокурора, вошло в конкурсную массу.
По этой причине гражданские суды отказали государственному органу в удовлетворении исковых требований. Вследствие этого, управление по госохране обратилось в арбитражный суд, который занимается рассмотрением дела о банкротстве предпринимателя.
Четвертый объект, принадлежащий Дзепе — ветхий многоквартирный дом по адресу Большая Покровская, 35Д — также проходит через судебные разбирательства. Изначально Нижегородский районный суд, рассмотрев иск Дмитрия Дзепы, признал недействительным введенный мэром Нижнего Новгорода режим чрезвычайной ситуации, который был объявлен с целью изъятия дома. Впоследствии это решение было отменено областным судом, который оставил режим в силе.
Что касается самого Дмитрия Дзепы, то, как ранее сообщалось, в больнице ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с выполнением старых инвестиционных контрактов. Суд ограничил обвиняемого в сроках ознакомления с материалами расследования.
По заявлению адвоката, на изучение 59 томов уголовного дела, по мнению суда, отведено всего 17 дней, включая выходные. Сегодня следователь планирует вручить предпринимателю обвинительное заключение, после чего дело будет передано в Нижегородский районный суд.
Напомним, что имущество Дзепы могут передать Еврейскому кварталу в Нижнем Новгороде.