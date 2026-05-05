Под Волгоградом автомобилистка через суд отменила штраф за тонировку

В ноябре прошлого года Кристина П., управляя своим автомобилем Belgee x50, привлекла внимание инспектора ДПС. На передних боковых стеклах ее машины было тонировочное покрытие. Сотрудник ГИБДД посчитал это нарушением и выписал Кристине штраф в 500 рублей. Однако она не согласилась с таким решением и решила его обжаловать. Женщина подала заявление в суд с просьбой отменить постановление.