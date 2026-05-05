Как правильно носить Георгиевскую ленту?

Ношение Георгиевской ленты — это проявление уважения к истории страны и её героям.

Георгиевская лента — это не просто украшение. Федеральный закон от 29.12.2022 № 579-ФЗ закрепил за ней статус одного из символов воинской славы России в память о героизме, мужестве и стойкости народов Отечества, подвигах защитников в ходе военных действий и при выполнении боевых задач. Поэтому относиться к ленте нужно с уважением, а носить — по правилам.

Где и как носить Георгиевскую ленту правильно.

Единственный допустимый способ — на лацкане пиджака или слева на груди, в районе сердца. Так лента становится символом памяти и благодарности, а не просто аксессуаром.

Как нельзя носить Георгиевскую ленту.

Категорически запрещается носить Георгиевскую ленту:

— ниже уровня локтя или пояса;

— на сумках, рюкзаках, кошельках, ремнях;

— в виде браслета, резинки для волос или элемента причёски;

— на автомобилях (на антеннах, зеркалах, кузове и других частях);

— в испорченном, грязном или потрёпанном виде;

— в качестве элемента декора одежды (например, шнурков);

— на ручках дверей;

— на ошейниках домашних животных.

Если лента испачкалась или повредилась, её следует заменить на новую.

